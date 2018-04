Clijsters e Henin brilham e vão adiante na Austrália

Clijsters abriu o dia de atividades com boa vitória sobre a tailandesa Tamarine Tanasugarn. A campeã do US Open superou a rival em dois sets, com duplo 6/3, após 1h39min em quadra. Sua adversária na próxima fase será a russa Nadia Petrova, que passou pela estoniana Kaia Kanepi em dois sets, com duplo 6/4.

Mas a grande partida do dia foi a última da programação feminina. E Justine Henin mostrou que a velha forma está cada vez mais próxima, mesmo após 18 meses de afastamento.

A belga, que parou em 2008 quando era a líder do ranking mundial, fez um grande jogo com a russa Elena Dementieva - atual quinta colocada na lista. Depois de 2h50min de disputa, com games longos e várias alternativas, Henin fechou a partida por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (8/6).

Na próxima fase, ela terá pela frente a também russa Alisa Kleybanova, que passou pela romena Sorana Cirstea em dois sets, com 6/4 e 6/3.