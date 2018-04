Clijsters e Hewitt anunciam casamento O casal mais famoso do tênis depois de Andre Agassi e Steffi Graf anunciou nesta quinta-feira que vai oficializar matrimônio: a belga Kim Clijsters e o australiano Lleyton Hewitt vão se casar em fevereiro de 2005, em cerimônia reservada, na Austrália. A festa será no castelo Saint-Paul, na Bélgica. Ambos são ex-números 1 do tênis mundial e se conheceram durante o Aberto da Austrália em 2000, quando Clijsters pediu a Hewitt um autógrafo para a sua irmã Elke.