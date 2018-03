Clijsters e Mauresmo na final de Roma A tenista belga Kim Clijsters garantiu neste sábado sua vaga na final do Aberto de Roma, ao derrotar a japonesa Ai Sugiyama por 2 sets a 0. Cabeça-de-chave número 2, Clijsters venceu com parciais de 6/3 e 6/2. Na final, a belga vai enfrentar a francesa Amelie Mauresmo, que na abertura da rodada derrotou a norte-americana Serena Williams por 2 sets a1, de virada. As parciais foram de 1-6, 7-5 e 6-3. A final de Roma está marcada para este domingo.