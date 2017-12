Clijsters e Pierce farão a final em Paris A final do Torneio de Paris, que distribui US$ 585 mil em prêmios, será entre a belga Kim Clijsters e a francesa Mary Pierce. Neste sábado, durante a disputa das semifinais, Clijsters derrotou a russa Dinara Safina com um duplo 6/1, enquanto Pierce ganhou da sua compatriota Tatiana Golovin também por 2 sets a 0 (6/4 e 6/0).