Clijsters e Rubin na final em Luxemburgo A final do Torneio de Luxemburgo, que distribuiu US$ 225 mil em prêmios, terá o duelo das duas primeiras cabeças-de-chave. A belga Kim Clijsters, a número 1, enfrentará a norte-americana Chanda Rubin, a segunda favorita ao título. Nas semifinais, Clijsters derrotou a russa Maria Sharapova por fáceis 6/0 e 6/3 e Rubin passou pela alemã Marlene Weingartner também por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. Com essa campanha em Luxemburgo, Clijsters retomará na segunda-feira a primeira posição do ranking mundial do tênis feminino, perdida recentemente para a também belga Justine Henin.