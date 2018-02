Clijsters e Schiavone duelam na final A tenista belga Kim Clijsters confirmou o favoritismo e garantiu neste sábado a vaga na final do Torneio de Hasselt, na Bélgica, que distribui US$ 170 mil em prêmios. Cabeça-de-chave número 1, ela venceu na semifinal a russa Dinara Safina por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1. A adversária de Clijsters na final de domingo será a italiana Francesca Schiavone, que é a cabeça-de-chave número 3 em Hasselt. Na semifinal deste sábado, ela ganhou da holandesa Michaella Krajicek por 4/6, 6/3 e 7/5.