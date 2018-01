Clijsters e Testud ganham em Roma A tenista belga Kim Clijsters derrotou a russa Elena Likhovtseva por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Torneio de Roma. Outra favorita que venceu foi a francesa Sandrine Testud, que fez um duplo 6/1 na ucraniana Julia Vakulenko. Em outros jogos disputados no torneio italiano, a francesa Mary Pierce eliminou a israelense Anna Smashnova por 6/3, 3/6 e 6/1 e a russa Tatiana Panova ganhou da eslovaca Henrieta Nagyova por 6/0, 5/2 e abandono.