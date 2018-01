Clijsters e Venus avançam em Melbourne A tenista belga Kim Clijsters parece mesmo ter se recuperado da lesão no tornozelo e demonstrou isso ao vencer na madrugada desta terça-feira a alemã Marlene Weingartner por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2. Com o resultado, ela se classificou à segunda rodada do Aberto da Austrália e vai enfrentar a italiana Maria Elene Camerin. Outra tenista que se deu bem e não teve muito trabalho na estréia foi a norte-americana Venus Williams. Ela derrotou com facilidade, em menos de um hora, a compatriota Ashley Harkleroad por 6-2 e 6-1. Em outro jogo da rodada, a russa Maria Sharapova ganhou da espanhola Conchita Martinez por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3.