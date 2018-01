Clijsters e Venus vencem fácil e avançam Duas das maiores estrelas do Aberto da Austrália, Kim Clijsters e Venus Williams, passearam em quadra e sequer suaram o uniforme para vencerem suas adversárias na segunda rodada do torneio. Enquanto a belga arrasou a italiana María Elena Camerín por duplo 6-0, a norte-americana venceu com folga a russa Vera Douchevia por 6-4 e 6-2. Na próxima fase, Venus vai pegar sua compatriota Lisa Raymond, que eliminou a alemã Anca Barna. Já Clijsters espera pela russa Dinara Safin, vencedora do duelo com a sul-africana Amanda Coetzer. Nos demais jogos da rodada, as russas Anastasia Myskina, Elena Likhovtseva, Maria Sharapova e Lina Krasnoroutskaya venceram, respectivamente, a suíça Emmanuelle Gagliardi, a italiana Francesca Schiavone, a norte-americana Lindsay Lee Waters e a checa Barbora Strycova. Rodada - A francesa Tatiana Golovin passou pela israelense Anna Smashnova-Pistolesi, a suíça Patty Schnyder superou a francesa Marion Bartoli, a italiana Silvia Farina Elia venceu a espanhola Ruano Pascual, a japonesa Saori Obata despachou a compatriota Ai Sugiyama, a norte-americana passou pela porto-riquenha Kristina Brandi, a argentina Paola Suarez ganhou da ucraniana Julia Vakulenko, a francesa Nathalie Dechy eliminou a israelense Tzipora Obzlier e Chanda Rubin, dos Estados Unidos, despachou a checa Denisa Chladkova.