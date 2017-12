Clijsters elimina Davenport e avança A tenista belga Kim Clijsters derrotou a norte-americana Lindsay Davenport por 2 sets a 1 (4/6, 6/3 e 6/4), nesta sexta-feira, e passou para a semifinal do Torneio de Filderstadt, na Alemanha, que distribui mais de US$ 600 mil em prêmios. Sua adversária será a francesa Amelie Mauresmo, que venceu a russa Tatiana Panova por 6/3 e 6/4 nas quartas-de-final. A outra semifinal do torneio alemão também já está definida. A russa Elena Dementieva ganhou da suíça Myriam Casanova por 6/2 e 6/3 e enfrentará a eslovaca Daniela Hantuchova, que passou pela norte-americana Alexandra Stevenson por 6/1 e 6/2.