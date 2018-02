Clijsters encara Mauresmo na semifinal A belga Kim Clijsters e a francesa Amelie Mauresmo irão se enfrentar na semifinal do Torneio de Miami, depois de terem vencido suas partidas nesta quarta-feira. A outra finalista sairá do confronto entre a russa Maria Sharapova e a norte-americana Venus Williams. Nos jogos desta quarta-feira, Clijsters derrotou a russa Elena Dementieva por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. E Mauresmo, que é cabeça-de-chave número 1 do torneio, ganhou da sérvia Ana Ivanovic por 6/1 e 6/4.