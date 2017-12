Clijsters estréia com vitória em L. A. A belga Kim Clijsters derrotou a russa Elena Dementieva na primeira rodada do torneio de Los Angeles, no Stapless Center, que reúne as oito melhores tenistas da temporada. A número 1 do mundo venceu a adversária nesta quinta-feira por duplo 6-2. No outro jogo do dia, a norte-americana Chanda Rubin superou a francesa Amelie Mauresmo por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-4 e 6-2, enquanto sua compatriota Jennifer Capriati bateu a japonesa Ai Sugiyama por 7-5 e 7-6 (7/3).