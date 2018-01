Clijsters faz final em casa com Venus A tenista norte-americana Venus Williams garantiu neste sábado vaga na final do torneio de Antuérpia ao vencer a eslovaca Daniela Hantuchova por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-4. Ela vai enfrentar a belga Kim Clijsters, que joga em casa e se classificou à decisão ao derrotar a compatriota Justine Henin por 6-2 e 7-6 (7/3). A competição distribui US$ 585 mil em prêmios.