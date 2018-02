Clijsters fora do 1º Grand Slam de 2005 A tenista belga Kim Clijsters, hoje 22ª colocada do ranking mundial da WTA, não vai participar do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do próximo ano, pois ainda continua com fortes dores no punho esquerdo, informou nesta quinta-feira o diretor do torneio, Paul McNamee. Ausente das quadras desde maio por conta de uma tendinite no punho esquerdo, Clijsters voltou a jogar em outubro, no Torneio de Hasselt, mas sem sucesso. Outra ausência no torneio australiano será da sérvia Jelena Dokic, que não participa da competição desde 2001.