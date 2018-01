Clijsters ganha e avança em Leipzig A tenista belga Kim Clijsters passou para as quartas-de-final do Torneio de Leipzig, na Alemanha, em que ela defende o título conquistado no ano passado. No jogo desta quinta-feira, vitória sobre a russa Nadia Petrova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Sua próxima adversária será a alemã Barbara Rittner, que eliminou a italiana Silvia Farina Elia por 4/6, 6/4 e 6/3. Outra que garantiu vaga nas quartas-de-final foi a russa Anastasia Myskina, que ganhou da checa Kveta Hrdlickova por 2 a 1, com 6/4, 3/6 e 6/1. Já a eslovaca Janette Husarova, que venceu a norte-americana Alexandra Stevenson por 2/6, 7/6 (7/2) e 7/6 (8/6), irá enfrentar a número 1 do mundo, Serena Williams, para tentar ir às semifinais do torneio alemão, que distribui US$ 585 mil em prêmios.