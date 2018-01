Clijsters ganha e avança em Leipzig A tenista belga Kim Clijsters passou para as quartas-de-final do Torneio de Leipzig, na Alemanha, que distribui US$ 585 mil em prêmios. A número 1 do ranking mundial derrotou Jelena Dokic, da Sérvia e Montenegro, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Em outras partidas desta quinta-feira, em Leipzig, a belga Els Callens ganhou da norte-americana Alexandra Stevenson por 6/4, 4/6 e 6/2, a russa Nadia Petrova venceu a alemã Anna-Lena Groenefeld 3/6, 6/1 e 6/4 e a belga Justine Henin eliminou a checa Denisa Chladkova por 6/1 e 6/2.