Clijsters ganha torneio na Alemanha A tenista belga Kim Clijsters, de 19 anos, conquistou, neste domingo, o oitavo título de sua carreira, ao ganhar o Torneio de Filderstadt, na Alemanha. Clijsters, sexta cabeça-de-chave do torneio, venceu, de virada, na final a eslovaca Daniela Hantuchova, também de 19 anos, oitava cabeça-de-chave, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4. A belga se recuperou na partida como já fizera diante da norte-americana Lindsay Davenport e Amelie Mauresmo em rodadas anteriores. Um dos prêmios de Clijsters foi um carro Porsche, de US$ 97 mil.