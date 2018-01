Clijsters já está entre as 20 melhores A tenista belga Kim Clijsters confirmou nesta segunda-feira a sua incrível ascensão no ranking mundial. Ela voltou às quadras em fevereiro, depois de ficar quase 1 ano se recuperando de contusão, e ocupava na ocasião o 133º lugar. Agora, já é a 17ª colocada. A grande subida acontece depois do título em Indian Wells, no dia 19 de março. Naquela ocasião, Clijsters ganhou 95 posições no ranking e se colocou em 38º lugar. Dessa vez, ao ser campeã do Torneio de Miami, no último sábado, ela subiu mais 21 e já está na 17ª colocação do mundo. A liderança do ranking mundial do tênis feminino continua nas mãos da norte-americana Lindsay Davenport.