Clijsters na semifinal em Eastbourne A tenista belga Kim Clijsters passou para a semifinal do Torneio de Eastbourne, na Inglaterra. Nesta quinta-feira, ela derrotou a norte-americana Mashona Washington por 2 sets a 0, com duplo 6/2. A próxima adversária de Clijsters será a russa Svetlana Kuznetsova, que ganhou da francesa Nathalie Dechy também por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 7/5. Outra semifinalista já está definida no Torneio de Eastbourne, que distribui US$ 585 mil em prêmios e, dispurado em quadra de grama, serve de preparação para Wimbledon - começa na segunda-feira. É a russa Vera Douchevina, que avançou após a francesa Marion Bartoli abandonar o jogo.