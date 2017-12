Clijsters na semifinal em Luxemburgo A tenista belga Kim Clijsters passou para a semifinal do Torneio de Luxemburgo, que distribui US$ 225 mil em prêmios. Nesta sexta-feira, ela derrotou a norte-americana Laura Granville por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4. Sua próxima adversária será a francesa Virgine Razzano, que eliminou a eslovena Janette Husarova também por 2 a 0, com 7/6 (8/6) e 6/1. A outra semifinal do torneio também já está definida. Será entre a eslovena Katarina Srenotnik, que venceu a sua compatriota Tina Pisnik por 6/4 e 6/3, e a búlgara Magdalena Maleeva, classificada após ganhar da russa Elena Bovina por 6/3, 4/6 e 6/3.