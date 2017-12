Clijsters não vai disputar Jogos de Atenas A tenista belga Kim Clijsters anunciou nesta segunda-feira que não vai disputar os Jogos Olímpicos de Atenas. A número 2 do mundo explicou em sua página na internet que sua ausência na olimpíada se deve ao fato de seu patrocinador não ser o mesmo do Comitê Olímpico Belga (COIB). A jogadora mantém contrato com a Fila, enquanto a entidade é patrocinada pela Adidas. Sua compatriota e número 1 do ranking, Justine Henin-Hardenne, no entanto, confirmou presença. ?Espero que Justine ganhe o ouro em Atenas?, desejou Clijsters.