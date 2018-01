Clijsters não vai jogar torneio de Sydney A tenista belga Kim Clijsters não se recuperou a tempo de uma lesão no tornozelo e anunciou nesta terça-feira que não vai disputar o torneio de Sydney, cujo título conquistou no ano passado. Ela se preparava para treinar visando a estréia diante da israelense Anna Smashnova-Pistolesi, mas sentiu dores no local e desistiu de seguir adiante. A número dois do mundo ainda é dúvida para o Aberto da Austrália, que começa no próximo dia 19, em Melbourne. ?Até o momento, não posso confirmar minha presença no primeiro Grand Slam do ano?, disse. ?Vou descansar e depois voltarei a treinar?.