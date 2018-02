Clijsters perde a chance de virar nº 1 A tenista belga Kim Clijsters foi eliminada nas quartas-de-final de Torneio de Filderstadt, na Alemanha, e perdeu a chance de assumir a liderança do ranking. Ela precisava conquistar o título da competição para ultrapassar a russa Maria Sharapova e virar a número 1 do mundo, mas foi derrotada nesta sexta-feira pela também russa Elena Dementieva, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/2. Atualmente em terceiro lugar no ranking mundial, Clijsters estava sem perder há 21 partidas, tendo conquistado 4 títulos seguidos: Toronto, Los Angeles, US Open e Luxemburgo. Já Dementieva, com essa vitória, espera agora a sua adversária na semifinal. Ela sairá do confronto entre a francesa Amelie Mauresmo e a rusas Nadia Petrova. A outra semifinal do Torneio de Filderstadt já está definida. Será entre a eslovaca Daniela Hantuchova, que eliminou a italiana Flavia Pennetta (6/3 e 6/4), e a norte-americana Lindsay Davenport, que venceu a russa Anastasia Myskina (6/2, 3/6 e 6/1).