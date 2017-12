Clijsters próxima de mais um título A tenista belga Kim Clijsters venceu a norte-americana Chanda Rubin por 6-4 e 6-4, nesta madrugada de sexta-feira, e está a apenas duas vitórias de mais um título do Masters da WTA, torneio que reúne as oito melhores da temporada. A número 1 do mundo se prepara para enfrentar a francesa Amelie Mauresmo, que derrotou a russa Elena Dementieva por 6-3 e 6-2, sem chances de chegar às semifinais. Nos outros jogos, a belga Justine Henin-Hardenne venceu a russa Anastasia Myskina por 2 sets a 1, com parciais de 7-5, 5-7 e 7-5. Sua próxima adversária será a norte-americana Jennifer Capriati, enquanto Myskina duela com a japonesa Ai Sugiyama.