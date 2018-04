Clijsters salva match points, bate Henin e fatura título

Em um jogo disputado, a belga Kim Clijsters precisou salvar dois match points para superar a compatriota Justine Henin, que disputou sua primeira competição oficial após voltar da aposentadoria, e ficar com o título do Torneio de Brisbane, neste sábado.

Clijsters, que também voltou ao circuito recentemente, venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 7/6 (8/6), após 2h24min de confronto. Foi o segundo título de Clijsters em seu retorno ao tênis profissional - em setembro, ela conquistou o US Open.

A vitória apertada foi comemorada pela campeã, que ganhou embalo para a disputa do Aberto da Austrália, a partir do dia 18 deste mês. "Uh, que jogo! Acho que levantamos a nossa barra muito alto para o restante do ano", brincou Clijsters. "É um grande torneio para começar a temporada. Não podia estar mais feliz comigo mesma".

Apesar de estar melhor adaptada ao circuito, Clijsters teve dificuldade para superar a ex-número 1 do mundo. Henin começou atrás no placar ao perder o primeiro set, mas soube reagir e venceu a segunda parcial. Embalada, iniciou melhor o terceiro set e chegou a ter duas chances para fechar o jogo. Clijsters, porém, se defendeu bem e garantiu seu 36.º título da carreira.

O bom nível do jogo, no entanto, não escondeu as falhas das jogadores, ainda não totalmente adaptadas ao circuito profissional. As duas tenistas abusaram das duplas faltas, com nove para Clijsters e 11 para Henin. Os erros resultaram em 26 break points, com 12 quebras - seis para cada uma.

Mas as falhas não desanimaram Henin, que celebrou a boa campanha logo em sua primeira competição após a aposentadoria. "É ótimo estar de volta. Quero parabenizar a Kim. Foi um grande duelo. Eu realmente gostei de jogar aqui. Não podia esperar coisa melhor. É um sonho", comentou a vice-campeão, que eliminou as tops Nadia Petrova e Ana Ivanovic antes de alcançar a decisão.