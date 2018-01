Clijsters segue líder no ranking mundial A tenista belga Kim Clijsters continua na liderança do ranking mundial da WTA, com 6.584 pontos, seguida de sua compatriota Justine Henin-Hardenne (6.433). A lista publicada nesta segunda-feira não trouxe nenhuma alteração nos dez primeiros postos. No final de semana, elas duelaram na decisão do torneio de Filderstadt, e a número 1 do mundo levou a melhor. Confira o ranking mundial da WTA: 1) Kim Clijsters (Bélgica) - 6.584 pontos 2) Justine Henin-Hardenne (Bélgica) - 6.433 pontos 3) Serena Williams (EUA) - 4.400 pontos 4) Lindsay Davenport (EUA) - 3.365 pontos 5) Jennifer Capriati (EUA) - 2.809 pontos 6) Venus Williams (EUA) - 2.507 pontos 7) Amelie Mauresmo (França) - 2.439 pontos 8) Elena Dementieva (Rússia) - 2.348 pontos 9) Anastasia Myskina (Rússia) - 2.326 pontos 10) Chanda Rubin (EUA) - 2.213 pontos