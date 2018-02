Clijsters sobe 95 posições no ranking Depois de ficar praticamente 1 ano afastada das quadras, em razão de uma contusão no pulso, a tenista belga Kim Clijsters conquistou o importante título de Indian Wells, sábado, nos Estados Unidos, e mostrou sua recuperação. Com isso, ela conseguiu subir 95 posições no ranking mundial, pulando do 133º para o 38º lugar na lista divulgada nesta segunda-feira. Aos 21 anos, Clijsters conquistou o título em Indian Wells justamente sobre a atual número 1 do mundo, a norte-americana Lindsay Davenport, ao vencer a final do torneio por 6/4, 4/6 e 6/2. Apesar dessa incrível ascensão da belga, o ranking não teve alterações entre as primeiras colocadas.