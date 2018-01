Clijsters sofre para vencer na estréia A tenista belga Kim Clijsters sofreu para vencer em sua estréia no Torneio de Varsóvia, na Polônia, que distribui US$ 585 mil em prêmios. Cabeça-de-chave número 7, ela ganhou nesta terça-feira da ucraniana Tatiana Perebiynis por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (5/7) e 6/1. Outra favorita que venceu foi a italiana Silvia Farina Elia, cabeça-de-chave número 8 do torneio. Ela fez 6/2 e 6/0 na checa Michaela Pastikova. Nos demais resultados do torneio, a eslovaca Daniela Hantuchova derrotou a polonesa Karolina Kosinska por 6/4 e 7/5, a russa Maria Kirilenko eliminou a checa Iveta Benesova por 6/1 e 6/2 e a sérvia Ana Ivanovic arrasou a eslovaca Martina Sucha com um duplo 6/0.