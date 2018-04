Clijsters supera alemã e avança no Torneio de Toronto A belga Kim Clijsters continua fazendo um bom retorno às quadras, após voltar de quase dois anos de aposentadoria. Depois de avançar até as quartas de final em Cincinnati, na semana passada, caindo apenas para a número 1 do mundo Dinara Safina, a tenista da Bélgica venceu fácil na estreia pelo Torneio de Toronto, nesta terça-feira.