Clijsters supera Venus no ranking da WTA A publicação do ranking mundial da WTA trouxe nesta segunda-feira como principal novidade a belga Kim Clijsters à frente de Venus Williams, na vice-liderança da lista. A namorada de Lleyton Hewitt aparece com 4.585 pontos contra 4.555 da norte-americana. A liderança absoluta segue com a irmã caçula de Venus, Serena, com 7.147 pontos. Confira o ranking mundial da WTA: 1) Serena Willians (EUA) - 7.147 pontos 2) Kim Clijsters (BEL) - 4.585 pontos 3) Venus Willians (EUA) - EUA - 4.555 pontos 4) Justine Henin (BEL) - 3.824 pontos 5) Lindsay Davenport (EUA) - 3.075 pontos 6) Jennifer Capriati (EUA) - 2.898 pontos 7) Amelie Mauresmo (FRA) - 2.688 pontos 8) Rubin Chanda (EUA) - 2.524 pontos 9) Daniela Hantuchova(ESL) - 2.508 pontos 10) Anastasia Myskina (RUS) - 2.336 pontos