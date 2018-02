Clijsters vai à final em Indian Wells A tenista belga Kim Clijsters garantiu nesta sexta-feira sua presença na final do Masters Series de Indian Wells, torneio disputado nos Estados Unidos que distribui US$ 2,1 milhões em prêmios. Ela precisou de 1 hora e 13 minutos para derrotar a russa Elena Dementieva por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Sua adversária sairá do confronto entre a norte-americana Lindsay Davenport e a também russa Maria Sharapova.