Clijsters vai à final em Toronto A tenista belga Kim Clijsters bateu neste sábado a russa Anastasia Myskina por 6/4 e 6/1, e garantiu vaga na decisão do Masters Series de Toronto, no Canadá. Na decisão, Clijsters vai enfrentar a vencedora do confronto entre a francesa Amelie Mauresmo, atual campeã do torneio, e da também belga Justine Henin-Hardenne.