Clijsters vai à final no Masters de L.A. A tenista belga Kim Clijsters garantiu vaga na final do Masters de Los Angeles ao derrotar neste domingo à noite a norte-americana Jennifer Capriati por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-0. Ela espera a vencedora do jogo entre a sua compatriota Justine Henin-Hardenne e a francesa Amelie Mauresmo.