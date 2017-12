Clijsters vai à semifinal em Paris O Torneio de Paris, que distribui US$ 585 mil em prêmios, já tem uma das semifinais definida. O confronto será entre a belga Kim Clijsters e a russa Dinara Safina, que conseguiram a classificação após vencerem seus jogos nesta sexta-feira. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Clijsters derrotou nesta sexta-feira a italiana Silvia Farina Elia por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/3. Já Safina passou por outra italiana, Francesca Schiavone, também por 2 a 1 (6/2, 4/6 e 6/4).