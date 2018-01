Clijsters vai às semifinais do US Open A tenista belga Kim Clijsters derrotou nesta madrugada a norte-americana Venus Williams por dois sets a um (4-6, 7-5, 6-1) e passou às semifinais do US Open. Clijsters, de 22 anos, enfrentará na próxima fase do torneio a russa Maria Sharapova, que superou ontem sua compatriota Nadia Petrova (7-5, 4-6, 6-4).