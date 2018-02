Clijsters vai pegar Serena em Miami A tenista belga Kim Clijsters derrotou a iugoslava Jelena Dokic por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/0, e passou para as semifinais do Master Series de Miami, onde enfrentará a número 1 do mundo, a norte-americana Serena Williams. As outras duas quartas-de-final serão disputadas nesta quarta-feira. Justine Henin-Hardenne enfrenta Chanda Rubin e Meghann Shaughnessy pega Jennifer Capriati.