Clijsters vence Capriati e é campeã A tenista belga Kim Clijsters conquistou neste domingo o título do Torneio de Stanford, nos Estados Unidos, que distribuiu prêmios de US$ 600 mil. Na final, ela derrotou a norte-americana Jennifer Capriati por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/2.