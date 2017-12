Clijsters vence e espera Davenport A tenista belga Kim Clijsters demonstrou que está em boa fase depois de vencer o torneio de Filderstadt e não deu chances à sul-africana Amanda Coetzer. Nesta quinta-feira, ela derrotou a adversária por 2 sets a 0, com um duplo 6-1, e avançou às quartas-de-final do torneio de Zurique, que distribui US$ 1,2 milhão em prêmios e pontos para o ranking mundial. Na próxima fase ela enfrenta a norte-americana Lindsay Davenport, número 10 do mundo. No outro jogo do dia, a eslovaca Daniela Hantuchova bateu a russa Elena Dementieva por 3-6, 7-6 (7/5) e 7-6 (8/6).