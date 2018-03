Clijsters vence e está na final de Berlim A tenista belga Kim Clijsters se classificou neste sábado à final do torneio de Berlim ao derrotar a norte-americana Jennifer Capriati por 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 6-7 (2/7) e 6-4. Na decisão do título, a namorada do australiano Lleyton Hewitt vai enfrentar a vencedora do jogo entre a belga Justine Henin e a francesa Amelie Mauresmo. A competição distribui US$ 1, 2 milhão em prêmios, além de contar pontos para o ranking da WTA.