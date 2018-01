Clijsters vence e vai à final em Miami A tenista belga Kim Clijsters garantiu sua vaga na final do Master Series de Miami ao derrotar a francesa Amelie Mauresmo na noite desta quinta-feira com muita facilidade, por dois sets a zero. As parciais foram de 6/1 e 6/0. Na final, Clijsters vai enfrentar a russa Maria Sharapova, que na tarde de quinta, venceu Venus Williams também em dois sets. Clijsters e Sharapova já se enfrentaram duas vezes no circuito profissional e a belga venceu as duas. Os dois jogos, no entanto, aconteceram em 2003, quando Clijsters era a número 1 do ranking e a russa estava apenas começando. A final está marcada para as 14 horas deste sábado, no horário de Brasília.