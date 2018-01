Clijsters vence e vai à semifinal em Paris Cabeça-de-chave número 2, a tenista belga Kim Clijsters praticamente não encontrou resistências e garantiu nesta terça-feira sua vaga nas semifinais do Torneio de Roland Garros. Clijsters derrotou a espanhola Conchita Martinez por dois sets a zero, com parciais de 6-2 e 6-1. Na semifinal, a belga vai enfrentar a russa Nadia Petrova, que eliminou sua compatriota Vera Zvonareva por 2 a 1 - parciais de 6-1, 4-6 e 6-3.