Clijsters vence e vai enfrentar Venus A tenista belga Kim Clijsters se classsificou nesta terça-feira para as semifinais do Torneio de Wimbledon, ao derrotar a italiana Silvia Farina Elia, por dois sets a um, com parciais de 5-7, 6-0 e 6-1. Na semifinal, Clijsters vai enfrentar a norte-americana Venus Williams, que eliminou sua compatriota Lindsay Daventport também em três sets, com parciais de 6-2, 2-6 e 6-1.