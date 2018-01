Clijsters vence fácil em Luxemburgo A belga Kim Clijsters, número 3 do mundo, não teve trabalho para superar, nesta quarta-feira, a checa Klara Koukalova por 2 sets a 0 - parciais de 6/3 e 6/0 - em sua estréia no Torneio de Luxemburgo (Europa). Campeã do último US Open, Clijsters tenta se aproximar das duas primeiras colocadas do ranking da WTA - a russa Maria Sharapova e a norte-americana Lindsay Davenport. Em outros resultados desta quarta-feira, a eslovaca Daniela Hantuchova bateu a russa Anna Chakvetadze por 2 sets a 0 (6/4 e 6/1), a italiana Roberta Vinci derrotou a holandesa Michaella Krajicek por 2 a 0 - parciais de 7/6 (8/6) e 6/4 - e a italiana Francesca Schiavone venceu a francesa Virginie Razzano por 6/2 e abandono.