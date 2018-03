Clijsters vence fácil em Roland Garros A tenista belga Kim Clijsters não encontrou o menor problema e garantiu nesta quinta-feira sua vaga para a terceira rodada do torneio de Roland Garros. Cabeça-de-chave número 2, Clijsters derrotou a alemã Marlene Weingartner por dois sets a zero, com parciais de 6-2 e 6-2. Outra favorita que avançou sem dificuldades foi a norte-americana Lindsay Davenport. Ela venceu Iroda Tulyaganova, do Uzbequsitão, por 7-5 e 6-1. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Magdalena Maleeva (BUL) venceu Evgenia Koulikovskaya (RUS): 6-3 e 6-2 Nadia Petrova (RUS) venceu Silvija Talaja (CRO): 6-1 e 6-1 Nathalie Dechy (FRA) venceu Gala Leon Garcia (ESP): 6-3 e 6-4 Paola Suarez (ARG) venceu Corina Morariu (EUA): 6-1 e 6-1.