Clijsters vence Mauresmo na semifinal A tenista belga Kim Clijsters garantiu neste sábado a vaga na final do Torneio de Filderstadt, na Alemanha, que distribui US$ 625 mil em prêmios. Na semifinal, ela derrotou a francesa Amelie Mauresmo por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/5. Sua adversária sairá do jogo entre a russa Elena Dementieva e a eslovaca Daniela Hantuchova.