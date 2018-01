Clijsters vence torneio em Luxemburgo A tenista belga Kim Clijsters, cabeça-de-chave número 1, confirmou seu favoritismo e venceu neste domingo o torneio de Luxemburgo. Clijsters derrotou a norte-americana Lisa Raymond, com facilidade, por dois sets a zero. As parciais foram de 6/2 e 6/2. O torneio de Luxemburgo, que conta pontos para o ranking da WTA, paga US$ 170 mil em prêmios.