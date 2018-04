Clijsters vence Wozniacki e é campeã do US Open

Por causa da chuva que caiu em Nova York na semana passada e atrasou a programação do torneio, a final da chave feminina do US Open, que deveria acontecer no sábado, foi realizada na noite deste domingo. E Clijsters venceu a dinamarquesa Caroline Wozniacki, atual número 8 do ranking mundial, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Como homenagem pelo 50 anos da conquista do seu primeiro título no US Open, a brasileira Maria Esther Bueno foi responsável por sortear a primeira a sacar na final deste domingo. Depois, quando começou a disputa, Clijsters conseguiu superar a juventude de Wozniacki, tenista de apenas 19 anos que chegou à sua primeira final de um Grand Slam.

Atualmente com 26 anos, Clijsters já foi a número 1 do mundo. Mas resolveu abandonar o tênis em maio de 2007, quando se casou e teve uma filha (Jada, hoje com 18 meses). Recentemente, ela decidiu voltar a jogar. Disputou, então, dois torneios preparatórios, em Cincinnati (Estados Unidos) e Toronto (Canadá), antes de encarar o US Open.

Como ficou tanto tempo sem jogar, Clijsters não tinha nem posição no ranking mundial. Assim, precisou de um convite para disputar o US Open. No caminho até o título, ela superou poderosas rivais, como as irmãs Venus e Serena Williams. Na final, encontrou pela primeira vez na carreira com Wozniacki e não perdeu a chance de vencer.

Foi o 35º título de Clijsters na carreira, sendo o segundo em torneios de Grand Slam. Em 2005, ela já tinha ganhado justamente o US Open, feito que repete agora, para surpresa de todos, já que pouco se esperava de uma tenista que ficou tanto tempo parada. Mas essa belga de 26 anos mostrou neste domingo que é mesmo uma grande campeã.