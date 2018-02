Clijsters volta ao grandes momentos A belga Kim Clijsters está de volta aos seus grandes momentos. Superou as contusões, a mágoa com o fim do noivado com Lleyton Hewitt, e passou para as semifinais do WTA Tour de Indian Wells, ao derrotar a espanhola Conchita Martinez, por 6/1, 3/6 e 6/2. Klijsters, que foi campeã deste torneio em 2003, jogará por uma vaga na final contra a russa Elena Dementieva, que eliminou sua compatriota Svetlana Kuznetsova por 6/3, 3/6 e 7/5. No masculino, Roger Federer ampliou seu recorde deste ano de 23 vitórias e apenas uma derrota ao vencer o croata Ivan Ljubicic por 7/6 (7/3), 7/6 (7/4). Nesta madrugada, horário de Brasília, Federer enfrentaria o alemão Nicolas Kiefer. Banana Bowl - O tênis brasileiro garantiu duas tenistas nas quartas-de-final de seu mais importante torneio juvenil, o Banana Bowl, em sua 35.ª edição, sendo disputado em São José dos Campos (SP). As duas brasileiras são Teliana Pereira e Roxane Vaisemberg, que estão na chave dos 19 anos. Teliana Pereira ganhou de uma das favoritas, a checa Karerina Krampurova por 2/6, 6/2 e 6/1, enquanto Roxane Vaisemberg venceu a equatoriana Estefânia Balda por 6/1 e 6/4.