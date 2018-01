Clijsters x Venus: final de Hamburgo A tenista belga Kim Clijsters vai disputar a final do Aberto de Hamburgo, neste domingo, diante da norte-americana Venus Williams, atual campeã do torneio. Clijsters eliminou, neste sábado, nas semifinais, a iugoslava Jelena Dokic, que, machucada, abandonou a partida no segundo set, quando estava perdendo por 6/4 e 4/4. Já Venus Williams superou a suíça Martina Hingis por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.