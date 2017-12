Clinton assiste jogo em Roland Garros A partida entre o francês Sebastien Grosjean e o norte-americano André Agassi, válida pelas quartas-de-final do Torneio de Roland Garros, teve hoje um espectador ilustre: o ex-presidente dos Estados Unidos, Bil Clinton. Ele chegou à quadra central Philippe Chatrier protegido por forte esquema de segurança, mas se mostrou bastante informal ao ocupar sua cadeira nas tribunas. Logo depois de se acomodar, foi bastante aplaudido pelo público. Respondeu as palmas com demorados acenos de mão. Clinton está na França para uma série de palestras e aproveitou para acompanhar a partida de , seu compatriota.